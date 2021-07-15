Совсем крохотный: чрезвычайники на Закарпатье спасли аистенка – щемящие фото

Чрезвычайники спасли совсем маленькое аистенка, который выпал из гнезда. Местные жители не могли сами помочь детенышу.

Спасателей вызвали 13 июля. Тогда они и подняли маленькой птицы обратно в гнездо.

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Чрезвычайники быстро спасли птицу

В городе Виноградове произошел инцидент – из гнезда выпал аистенок. Когда местные жители заметили это, то вызвали специалистов. Люди сообщили, что гнездо расположено на электроопоре у их двора.



Спасатели приехали на вызов, чтобы спасти аистенка / ДСНС в Закарпатской области

Чрезвычайники вспомнили, что собственными силами люди не смогли вернуть птицы к гнезду, поэтому попросили помощи специалистов.

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Бойцам 18-й государственной пожарно-спасательной части понадобилось несколько минут, чтобы вернуть озабоченным аистам их детеныша,

– рассказали в службе.



Спасатель уже не впервые спасает животных / Фото ДСНС в Закарпатской области

В ведомстве отметили, что это не первая спасенная жизнь Виноградовского чрезвычайника Тараса Бровдия. Однако на этот раз аистенок был маленьким – это можно заметить на фото.

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