Совсем крохотный: чрезвычайники на Закарпатье спасли аистенка – щемящие фото
Источник:ДСНС у Закарпатські області
Чрезвычайники спасли совсем маленькое аистенка, который выпал из гнезда. Местные жители не могли сами помочь детенышу.
Спасателей вызвали 13 июля. Тогда они и подняли маленькой птицы обратно в гнездо.
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Чрезвычайники быстро спасли птицу
В городе Виноградове произошел инцидент – из гнезда выпал аистенок. Когда местные жители заметили это, то вызвали специалистов. Люди сообщили, что гнездо расположено на электроопоре у их двора.
Спасатели приехали на вызов, чтобы спасти аистенка / ДСНС в Закарпатской области
Чрезвычайники вспомнили, что собственными силами люди не смогли вернуть птицы к гнезду, поэтому попросили помощи специалистов.Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще больше удовольствия – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которых заботиться легко с Purina ®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Поэтому красивые фото и видео вам гарантированы.
Бойцам 18-й государственной пожарно-спасательной части понадобилось несколько минут, чтобы вернуть озабоченным аистам их детеныша,
– рассказали в службе.
Спасатель уже не впервые спасает животных / Фото ДСНС в Закарпатской области
В ведомстве отметили, что это не первая спасенная жизнь Виноградовского чрезвычайника Тараса Бровдия. Однако на этот раз аистенок был маленьким – это можно заметить на фото.
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