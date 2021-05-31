10 важных советов от ветеринара: что должен знать каждый владелец животного

Ветеринар Александр Стрижаков дает советы всем хозяевам пушистых (и не очень) любимцев. Что должен сделать каждый хозяин для своего животного?

Перед тем, как принести в дом котенка, щенка, попугая, черепаху или другое животное, прочитайте эти советы. Они формируют у владельцев чувство ответственности и понимание, как правильно ухаживать за любимцем.

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Ветеринар Александр Стрижаков / Фото instagram.com/astr_vet

Как не нужно выбирать любимца

Не покупайте породистых животных, увидев случайное объявление в интернете. Помните, что чистокровная кошка или собака стоят дорого, и варианты по низкой цене могут оказаться обманом.

Тщательно проверяйте состояние здоровья животного

Если вы покупаете породистое животное, требуйте ветеринарный паспорт и убедитесь, что у малыша нет генетических заболеваний, которые передаются от родителей.

Если вы берете любимца из приюта, узнайте, нет ли там вспышек инфекционных болезней, а также обязательно расспросите о прививках и стерилизации, которые могли делать животному.

Не берите домой животное младше 3 месяцев

Часто недобросовестные заводчики хотят продать щенков в возрасте от 1 месяца, чтобы не кормить малышей дальше. Но такие малыши слишком беззащитны и несоциализированны. Покупайте щенков и котят в возрасте от 3 месяцев, после того, как им сделали все необходимые прививки.

Регулярно вакцинируйте животное



Регулярно вакцинируйте животное и делайте профилактику паразитов / Фото Unsplash

Даже если любимец не гуляет на улице, возбудители болезней могут попасть в дом на одежде и обуви. Поэтому обязательно соблюдайте схемы вакцинации по возрасту животного. Не забывайте клеить наклейки в ветеринарный паспорт – он может понадобиться вам, например, для выезда за границу.

Поставьте на окна защитные экраны

Коты стремятся охотиться за насекомыми и птицами из окна. Ни один кот не застрахован от падения. Обычные москитные сетки не спасут вашего котика, поэтому выберите варианты, которые любимец не сможет сломать или прогрызть.

Проводите дегельминтизацию

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.

Даже если ваш песик или кошка не выходит на улицу, все равно избавляйтесь от паразитов у них. Не забывайте также про антигельминтные препараты для себя и членов своей семьи

Кормите качественной пищей

Независимо от того, кормите вы животное натуральной пищей или кормом, не выбирайте самые дешевые варианты. Качественный корм создают ветеринарные врачи, и в нем есть все необходимые вещества и микроэлементы. Если же вы выбираете натуральную пищу, то помните, что это должны быть не кости и объедки с человеческого стола, а полноценный рацион из свежих продуктов.

Стерилизуйте любимца



Стерилизация является полезной для любимцев / Фото Unsplash

Стерилизация продлевает жизнь любимцу и лишает его многих возможных проблем со здоровьем. Стерилизованные животные более привязаны к хозяевам и не убегают из дома в поисках пары.

Если хотите взять животное с улицы, отведите его к ветеринару

Вы должны помнить, что спасенная собака или кот может иметь много проблем со здоровьем. Вам может понадобиться немало времени и сил, чтобы "поставить его на лапки". Не пытайтесь лечить животное с улицы самостоятельно, пусть его состояние обязательно оценит ветеринарный врач.

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Не оттягивайте с визитами в клинику



Не откладывайте визит к ветеринару / Фото instagram.com/astr_vet

Если любимец ведет себя нехарактерно, немедленно идите с ним к врачу. Лучше лишний раз прийти и убедиться, что все хорошо, чем запустить болезнь.

Даже такие незначительные изменения в поведении, как прижимание ушей, наклон головы, отказ от части порции пищи и так далее, могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.