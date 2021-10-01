Однако пушистый не дал беркуту ни единого шанса, искусно от него выскользнув. Его эффектная затея попала на видео, которое разнесли соцсетями.

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Заяц просто перепрыгнул через птицу

37-летний Дэнни Картер тренировал свою птицу на открытых полях в Линкольншире. Хищная птица парила над землей, когда заметила дикого зайца. На кадрах видно, как беркут бросается и летит вниз. Однако в этот самый момент заяц просто прыгает вверх и примерно на метр пролетает выше птицы.

Как заяц перескочил через беркута: видео с телеграмма Life shot

Впоследствии заяц просто убегает, а птица сконфуженно летит к владельцу. Дэнни рассказал, что изрядно удивился такому трюку и решил поделиться этим моментом в интернете.

Я так рад, что мой орел не получил его. Заяц показал незаурядное мастерство,

– сказал хозяин птицы.

Понять поведение животных иногда очень непросто. Но в чем мы уверены, так это в том, что с кормом Purina® вы точно сможете угадать со вкусами своего домашнего любимца. Корма бренда сбалансированы и содержат питательные вещества, а богатый ассортимент понравится даже четвероногим гурманам.

Забавный случай с зайцем на теннисном корте

Зайчики часто становятся героями новостей, попадая в курьезные ситуации. Так недавно заяц прервал матч украинского теннисиста Илья Марченко.

На втором сете животное выбежало на корт и провело на нем несколько секунд. Похоже, ушастый решил оценить состояние травы.