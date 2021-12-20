Собака застряла над рекой на высоте в 45 метров: как четырехлапого спасли со скалы
Источник:The Dodo
Мужчина увидел крошечную черную точку на скалах. Благодаря биноклю он понял, что это был пес, который не мог самостоятельно выбраться и нуждался в срочной помощи.
Собака застряла на небольшом выступе, что находился на высоте примерно в 45 метров над рекой. Как долго она там была – неизвестно, но спасать ее нужно было очень быстро.
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"Потребовалось 2,5 часа, чтобы определить точное месторасположение собаки и как до нее добраться, а также получить необходимое оборудование и составить точный план спасения", – сообщила Кайли Баркер.
Собака на скале / Фото Humane Society of the Pikes Peak Region
По ее словам, благодаря альпинистскому снаряжению удалось спуститься к собаке, которая была очень напугана и рада одновременно. Она прислонялась всем телом к земле, быстро виляла хвостом и полз навстречу.
Земля начала ускользать из-под нее, но она все равно продолжала двигаться в мою сторону. Когда я наконец добралась до собаки, она начала облизывать мои руки и лицо,
– добавила Баркер.
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Когда четырехлапую вытащили вверх, то увидели на ошейнике информацию с фамилией и контактами хозяев. Пса звали Джесси Ли и более 2 недель его разыскивала семья. Теперь она вернулась домой и набирается сил.
Джесси Ли / Фото Humane Society of the Pikes Peak Region