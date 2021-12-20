Собака застряг на невеликому виступі, що був на висоті приблизно у 45 метрів над річкою. Як довго він там був – невідомо, але рятувати його потрібно було дуже швидко.

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"Знадобилося 2,5 години, щоб визначити точне місце розташування собаки та як до нього дістатися, а також отримати необхідне обладнання і скласти точний план порятунку", – повідомила Кайлі Баркер.



Собака на скелі / Фото Humane Society of the Pikes Peak Region

За її словами, завдяки альпіністському спорядженню вдалося спуститися до собаки, який був дуже наляканий і радий одночасно. Він притулявся всім тілом до землі, швидко виляв хвостом і повз назустріч.

Земля почала вислизати з-під нього, але він все одно продовжувала рухатися в мій бік. Коли я нарешті дісталася до собаки, він почав облизувати мої руки та обличчя,

– додала Баркер.

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Коли чотирилапого витягнули нагору, то побачили на ошийнику інформацію з прізвищем та контактами господарів. Пса звали Джессі Лі й понад 2 тижні його розшукувала родина. Тепер він повернувся до дому та набирається сил.



Джессі Лі / Фото Humane Society of the Pikes Peak Region

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

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