Собака заработала 20 тысяч долларов на собственных картинах: как выглядят шедевры
Источник:The Mirror
Пес по кличке Иви пишет картины, держа кисточку в зубах. Произведения хвостатого неплохо продаются – он сделал немалые деньги благодаря своему таланту.
Собака породы австралийская овчарка взяла кисточку "в зубы" еще 7 лет назад. Пес создал немало картин, самою дорогую из которых продали за 360 фунтов (около 500 долларов).
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Собака умеет не только рисовать
Иви рисует зубами / Скриншот с видео
Когда Иви была еще совсем молодой – собаке тогда исполнилось 2 года, владелица по имени Лиза Кайт решила учить ее рисовать. А до этого Иви впечатляла другими талантами.
Сначала я научила ее доставать пиво из холодильника, чтобы поразить моих детей, когда они приедут навестить меня. Я научила ее множеству разных трюков,
– рассказывает владелица собаки.
Хоть владелица Иви и не художница, но сумела раскрыть "талант" собаки. Сейчас произведения Иви продаются по всему миру.
Картины собаки хорошо продаются / Фото @ivykitetheaussie / Caters News
Умное животное не только рисует, но и делает множество разных трюков. Собака умеет сортировать белье, снимать куртку с владелицы, вытирать лапы и даже бросать монеты в копилку.
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