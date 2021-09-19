Собака с задранной лапкой: история смешного памятника в Брюсселе

В столице Бельгии есть интересный памятник собаке. Обычная дворняга, которая метит столбик, стала местной достопримечательностью.

Этот монумент является логическим продолжением серии памятников, состоящей со знаменитого Маннекен Пис ("Писающий мальчик") и такой же девочки, появившейся позже.

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Памятник дворняге

Второе название памятника "Дворняга". Пес, который задрал лапу прямо на бордюр в центре бельгийской столицы, должен напоминать туристам о замечательном чувстве юмора местных жителей.

Собака имеет высоту 50 сантиметров. Автором статуи является Том Францен. Ее установили в 1998 году. А в 2013-м бронзовую собачку похитили. Впрочем, впоследствии скульптуру вернули на место.



Столбик красят в желтый цвет / Фото BernaDVD / Tripadvisor

В 2015 году собачку сбила машина. Но ее восстановили и снова установили на тихой улочке недалеко исторического центра города.

Столбик покрасили в желтый

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

Бронзовый пес делает свои дела на столбик. Там даже нарисовали желтое пятно – чтобы процесс выглядел более натуралистично.

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Памятник дворняге / Фото LovePeace & Joy / Tripadvisor