Собака смогла выжить в авиакатастрофе и вернуться в семью: детали истории
Источник:The Animal Rescue Site
В США при крушении самолета смогла выжить собака. Кроме того, она еще 3 суток прожила без пищи и воды.
В конце сентября 2021 года в США в районе Аризоны упал самолет. Небольшое воздушное судно направлялось из аэропорта Сан-Мартина в город Пейдж.
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На месте аварии полиция увидела погибшего пилота самолета – Джима Петерсена. Его жена Юта смогла выжить, однако получила многочисленные травмы.
Упавший самолет / Фото Coconino County Sheriff's Office
Для расследования причин катастрофы на место падения выехала команда авиационной поисково-спасательной службы. Еще с воздуха они увидели рядом с разрушенным самолетом собаку. Однако, когда команда снизилась, четвероногий испугался и убежал.
Через 3 суток спасатели вернулись и увидели ту же собаку. Они поняли, что это домашний любимец семьи из самолета.
Найденная собака / Фото Arizona Department of Public Safety
На этот раз собака не стала убегать. Сначала ее напоили водой, а затем надели поводок. Четвероногий выглядел измученным и обезвоженным, но никаких травм и ранений не получил. Спасатели отметили, что это похоже на чудо, ведь пес выжил в авиакатастрофе, а после этого еще и прожил 3 суток без пищи и воды.
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Собаку вернули обратно в семью, что была счастлива увидеть живого и здорового домашнего любимца.Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .