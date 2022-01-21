Собака-скейтбордистка каталась по улочкам Италии: забавное видео

Парень в социальных сетях опубликовал видео, которое быстро понравившееся пользователям. Все из-за особого таланта собаки.

Известно, что итальянец катался на скейтборде по улицам города, который называется Васто. А компанию ему составила собака, которая также захотела развлечься.

Интересно Вкусно и полезно: чем обогатить и разнообразить рацион любимого котика

Когда парень оставил доску без присмотра, четырехлапый решил на нее запрыгнуть и прокатиться самому.

Итальянец решил не останавливать озорника, а включил камеру и снял талантливого нового друга. Пес-скейтбордист покорил своими навыками пользователей сети и стал настоящей звездой. Ведь такой талант четырехлапого поразил людей.

Смотрите видео: как собака каталась на скейте

Читайте также Приседал и отжимался: спортивная собака устроила домашнюю тренировку

Как харьковский кот Степан стал звездой сети: смотрите видео