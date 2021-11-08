Собака отказывалась спускаться по "невидимой лестнице": забавное видео

Луна никогда не имела проблем с лестницей, пока 6-месячный самоед не узнала, что они бывают "невидимы". Как преодолевала необычное препятствие – читайте в материале.

Когда Луна увидела стеклянную лестницу, она замерла и отказывалась идти. Казалось, она не могла поверить, что это безопасно.

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Тогда ее хозяйке Эмили поняла, что это проблема, ведь в доме ее парня была прозрачная лестница. Однако пара нашла другой выход, который помог собаке преодолеть страшную для нее преграду. Луна была совсем не против, чтобы ее носили на руках. Именно поэтому парень Эмили должен был переносить собаку.

Смотрите видео: как Луна преодолевала "невидимую лестницу"

Вес Луны примерно 20 килограмм. Однако через несколько месяцев она начнет превращаться во взрослую собаку. Тогда ее вес может достигнуть 30 килограмм.



Луна и Эмили / Фото The dodo

Кроме того, это был не единственный случай, когда Луна хотела, чтобы его поносили на руках. Четвероногая красавица отказывалась покидать парк. Тогда парень Эмили решил, что лучший метод, который поможет забрать любимицу домой, – отнести ее самостоятельно.

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Смотрите видео: как Луну забирали из парка