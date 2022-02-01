Собака обожает "грязевые ванны": хозяева показали любимца после прогулки

Собаки часто во время прогулки любят находить лужи и играть в них. После одного такого развлечения хозяева опубликовали видео с внешним видом домашнего любимца.

После каждой прогулки, когда пес принимает "грязевые ванны", он еще и умудряется испачкать весь дом.

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Хозяева шутят, что четырехлапому срочно нужно научиться убирать за собой, тогда он сможет спокойно купаться в лужах. Однако по виду его довольной мордашки, кажется, что он очень счастлив таким играм.

Под видео люди активно оставляли свои комментарии:

"Сколько теперь это все отмывать".

"Пусть берет тряпку и все убирает".

"Бедные хозяева. Проще нового пса купить, чем отмыть этого".

"Веселый вечер будет у владельцев".

Смотрите видео: как выглядела собака после прогулки

Почему собаки играют в грязи

У многих собак это эхо памяти о времени, когда они охотились и жили в стае. Маскировка позволяла приблизиться к добыче раньше, чем стаю увидят.

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Причиной неожиданно проснувшегося инстинкта может быть шампунь, которым вы моете своего питомца. Обоняние у собаки устроено иначе, чем у человека. Возможно, запах шампуня для него слишком резкий и он пытается избавиться от него в болоте.

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