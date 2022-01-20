Собака не хочет утром просыпаться и вылезать из-под одеяла: забавное видео

Животные также, как и люди, не хотят утром просыпаться и вылезать из-под одеяла. Забавная собачка на видео это подтвердила.

В социальных сетях завирусилось видео, на котором собака отказывается утром вставать.

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Согласно ролику, четырехлапый лежал на своем месте и с головой закутался в одеяло. На все просьбы вылезть – домашний питомец не реагировал. Он мог что-то ворчать в ответ, но вылезать отказывался.

Выдвинуть мордочку из-под одеяла его заставила хозяйка, когда вспомнила о любимом лакомстве.

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Пользователи активно оставляли свои комментарии под видео, которое им так понравилось:

"Напоминает мне, как моя мама пыталась поднять меня с кровати в школу холодным зимним утром".

"Это я хнычу, когда не хочу вылезать из своей теплой уютной кровати".

"Как я чувствую себя каждое утро перед работой. Если бы моя кровать была такой удобной, шансов не было бы".

"Именно так выглядит мое пробуждение".

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