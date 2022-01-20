У соціальних мережах завірусилося відео, на якому собака відмовляється вранці вставати.
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Згідно з роликом, чотирилапий лежав на своєму місці та з головою закутався у ковдру. На усі прохання вилізти – домашній улюбленець не реагував. Він міг щось бурчати у відповідь, проте вилазити відмовлявся.
Висунути мордочку з-під ковдри його змусила господиня, коли згадала про улюблені ласощі.
Користувачі активно залишали свої коментарі під відео, яке їм так сподобалося:
- "Нагадує мені, як моя мама намагалася підняти мене з ліжка до школи холодним зимовим ранком".
- "Це я хничу, коли не хочу вилазити зі свого теплого затишного ліжка".
- "Як я почуваюся щоранку перед роботою. Якби моє ліжко було таким зручним, шансів не було б".
- "Саме так виглядає моє пробудження".
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