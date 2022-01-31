Собака научилась делать сердечно-легочную реанимацию: видео с тренировкой

Эмили Андерсон научила своего пса, которого назвала Лео, делать сердечно-легочную реанимацию (СЛР). Соответствующее видео-доказательство женщина опубликовала в соцсетях.

Согласно видео, собака принесла аптечку к манекену. После команды "нос" приблизился к лицу "пострадавшего", чтобы прислушаться к его дыханию.

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Когда же хозяйка сказала команду "вверх", четырехлапый несколько раз подпрыгнул на грудной клетке.

"Лео научился проводить сердечно-легочную реанимацию во время подготовки к международному конкурсу собачьих трюков в рамках задания под названием "трюки с лапами". Он выигрывал этот конкурс уже 6 раз подряд", – сообщила Эмили Андерсон.

Смотрите видео: как собака делает СЛР

Кроме того, собака умеет рисовать, помогает с уборкой, забрасывать грязные вещи в стиральную машину. "Лео невероятно счастлив, когда выполняет трюки. Ему нравится играть в развивающие игры и учиться новому", – добавила Андерсон.

Смотрите видео: что умеет Лео

Хозяйка начала активно заниматься дрессировкой пса, чтобы улучшить его психическое состояние после того, как он заболел. Хотя физически Лео поправился через несколько дней, однако начал сильно нервничать, беспокоиться и скучать.

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Именно игры и упражнения хозяйки с домашним питомцем – помогли ему снова стать веселым и жизнерадостным.

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Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет