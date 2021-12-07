Собака, которую должны были усыпить, теперь спасает жизни: невероятная история питбуля

Питбультерьер по прозвищу Гензель участвовал в собачьих боях. Собаку должны были усыпить, но она попала в пожарную службу США. Песика даже наградили, как героя.

У Гензеля оказались незаурядные способности искать легковоспламеняющиеся вещества. За это собаке вручили награду "Собака-герой правоохранительных органов 2021 года".

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Пес служит офицером



Собака работает в пожарной службе / Фото с инстаграма arsonk9hansel

Собака, которую еще недавно хотели усыпить, служит офицером в пожарной службе Миллвилля, США. Она работает вместе с мужчной по имени Тайлер Ван Лир – и этот дуэт стал действительно неразлучным.

Это динамичный и неразлучный дуэт, — комментируют коллеги дружбу Гензеля с пожарным.

Из-за значительных успехов Гензеля, другие департаменты пожарных служб также начали рассматривать питбулей в качестве помощников для таких задач.



Забавный фотоколлаж о Гензеле / ​​Фото из инстаграма arsonk9hansel

Собака участвовала в боях

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия обязательно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно

Гензеля использовали для собачьих боев, проводившихся в Канаде. Он и еще 30 собак постоянно рисковали своей жизнью на ринге.



Пес прекрасно исполняет свои обязанности / Фото с инстаграммы

Когда в Онтарио запретили питбультерьеров, собаку должны были усыпить. Однако суд пересмотрел дело и принял решение отдать всех песков в приют во Флориде, США.

А в приюте Гензеля нашли представители проекта "Брошенные собаки". Они готовят бойцовских собак к государственной службе.



Гензель и его напарник / Фото из инстаграма arsonk9hansel

Собака проходила учебу в течение целого года. А после этого нашла работу и постоянный дом в пожарной службе Миллвилля.

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