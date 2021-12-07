У Гензеля оказались незаурядные способности искать легковоспламеняющиеся вещества. За это собаке вручили награду "Собака-герой правоохранительных органов 2021 года".
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Пес служит офицером
Собака работает в пожарной службе / Фото с инстаграма arsonk9hansel
Собака, которую еще недавно хотели усыпить, служит офицером в пожарной службе Миллвилля, США. Она работает вместе с мужчной по имени Тайлер Ван Лир – и этот дуэт стал действительно неразлучным.
Это динамичный и неразлучный дуэт, — комментируют коллеги дружбу Гензеля с пожарным.
Из-за значительных успехов Гензеля, другие департаменты пожарных служб также начали рассматривать питбулей в качестве помощников для таких задач.
Забавный фотоколлаж о Гензеле / Фото из инстаграма arsonk9hansel
Собака участвовала в боях
Гензеля использовали для собачьих боев, проводившихся в Канаде. Он и еще 30 собак постоянно рисковали своей жизнью на ринге.
Пес прекрасно исполняет свои обязанности / Фото с инстаграммы
Когда в Онтарио запретили питбультерьеров, собаку должны были усыпить. Однако суд пересмотрел дело и принял решение отдать всех песков в приют во Флориде, США.
А в приюте Гензеля нашли представители проекта "Брошенные собаки". Они готовят бойцовских собак к государственной службе.
Гензель и его напарник / Фото из инстаграма arsonk9hansel
Собака проходила учебу в течение целого года. А после этого нашла работу и постоянный дом в пожарной службе Миллвилля.
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