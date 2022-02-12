Собака и кот выглядят так, будто родились близнецами: милое видео

Эта парочка не просто имеет идентичную окраску шерсти. Они еще стали лучшими друзьями и радуют пользователей сети своими замечательными видео.

Собака породы бордер-коли имеет характерную черно-белую окраску. А вот у котика нет никакой породы – это простой черно-белый пушистик.

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Кота нашли случайно

Этих милых "близнецов" зовут Ван Кэй – песика, и Ван Йими – котика. Они стали друзьями в результате счастливого случая.

Ван Кей с хозяином гуляли, когда нашли бездомного кота. Владелец собаки забрал кошку домой и вскоре кот и собака стали лучшими друзьями.

Эти животные похожи как близнецы: смотрите видео

Они все делают вместе: спят, едят, играют, выглядывают хозяина с работы. Оба животных имеют не только одинаковую окраску, но и роскошную густую и длинную шерсть – это еще больше усиливает сходство между ними.

Видео с роскошными животными стало вирусным на ютубе и собрало более 700 тысяч просмотров.

Собака и кот проводят все время вместе: смотрите видео

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