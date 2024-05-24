Сначала в основу этого мема легла фотография собаки породы шиба-ину, по кличке Кабосу. Впоследствии и другие представителями этой породы присоединились к Doge. 24 мая 2024 года хозяйка звездной собаки сообщили печальную новость – Кабосу умерла.

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Кабосу умерла от лейкемии и воспаления печени

Кабосу – самка шиба-ину, представлена в оригинальном меме, была племенной собакой, которую отправили в приют для животных, когда ее щенячью фабрику закрыли. Ее усыновила в 2008 году японская воспитательница детского сада Ацуко Сато.



Кабосу усыновили в 2008 году / Фото из инстаграма @kabosumama

В конце декабря 2022 года сообщалось, что Кабосу была серьезно больна лейкемией и воспалением печени, впоследствии Сато сказала, что ее здоровье улучшилось.

К сожалению, 24 мая 2024 года Сато объявила о смерти Кабосу в возрасте 18 лет. В воскресенье, 26 мая, будет прощальная вечеринка для Кабосу.

Он тихо ушел из жизни. Кабосу был самым счастливым псом, а я самой счастливой владелицей. Он есть даже сейчас. Помаши хвостом, прижмись ко мне... Так будет всегда,

– трогательно попрощались с ним Сато.



Кабосу ушла из жизни в возрасте 18 лет / Фото из инстаграма @kabosumama

Как Кабосу стала мемом?

Интернет-мем Doge стал популярным еще в 2013 году. На нем изображена собака породы шиба-ину, что сопровождается разноцветным текстом Comic Sans. Текст, представляющий собой своеобразный внутренний монолог. В меме чаще всего используется изображение шиба-ину, по имени Кабосу, хотя версии с другими шиба-ину также популярны.



Мем Doge / Фото Википедия

Мем основан на фотографии собаки Кабосу 2010 года, которая стала популярной в конце 2013 года и была названа "самым большим мемом" того года по версии Know Your Meme.

В конце 2013 года шиба-ину заметно появилась в массовой культуре, в частности криптовалюту на основе Doge – Dogecoin, запущенную в декабре того же года. К слову, сейчас эту криптовалюту продвигает Илон Маск.

Заметим, в августе 2023 года в Гонконге умерла собака Чимс, который тоже брался за основу мемов вместе с Doge. Он тоже болел лейкемией.