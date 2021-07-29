Собака испугалась монстра под кроватью: смешное видео, собравшее миллионы просмотров

Смешной песик услышал, что под диваном кто-то строго рычит. На мордочке собаки был написан невероятный спектр эмоций – именно поэтому видео так понравилось пользователям тиктока.

На видео можно заметить одного из песиков, который сидит под кроватью и почему-то рычит. А вторая собака стоит на кровати. По ее морде – удивление и страх.

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Эмоции собаки, которая испугалась монстра под кроватью, выглядят очень забавно. Они очень похожи на человеческие. Курьезный эффект усиливают круглые глаза песика, которые расширились от удивления.

Это видео посмотрели более 13 миллионов пользователей тиктока. Маленький пес собрал 3 миллиона лайков.

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Взгляните на смешного пса, который испугался монстра под кроватью