На відео видно одного з песиків, який сидить під ліжком і чомусь гарчить. А другий собака стоїть на ліжку. На його морді – здивування і страх.

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Емоції собаки, що злякався монстра під ліжком, виглядають надзвичайно кумедно. Вони дуже схожі на людські. Курйозний ефект підсилюють круглі очі песика, які розширилися від здивування.

Це відео подивилися понад 13 мільйонів користувачів тіктока. Маленький пес назбирав 3 мільйони лайків.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Погляньте на кумедного пса, який злякався монстра під ліжком