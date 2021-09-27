Собака бросилась спасать уточку от аллигатора: чем закончилась невероятная история

Лабрадор по кличке Красавица обожает уток. Она всегда подбегает к ним на прогулке, а ради одной даже рисковала собственной жизнью.

Собаки породы лабрадор-ретривер очень общительны и могут играть с кем угодно. Черная девочка Красавица выбрала своими друзьями уток.

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Собака настолько любит птиц, что не побоялась встать между ними и аллигатором неподалеку от своего дома во Флориде. 8-летний песик получил достаточно серьезные травмы, но его жизни ничего не угрожает.



Красавица получила травмы, но уже выздоравливает / Скриншот с видео

Владелица Красавицы Мисти Робертс рассказывает, что у животного сломана бедренная кость, а также есть раны на спине. Впрочем, Красавица уже выздоравливает.

Живут на берегу озера

Семья Робертс живет на берегу озера Пауэлл, штат Флорида. Их собака породы лабрадор росла вместе с домашними утками и привыкла к такой компании.

Но утки не слишком любят играть с большой собакой. Поэтому Красавица часто сопровождала птиц на озеро и тихонько наблюдала, как они плавают.



На берегу этого озера произошел инцидент / Скриншот с видео

Инстинкт защищать у собаки очень сильный

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для негосодержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Однажды во время обычной прогулки на озеро владелица Красавицы услышала страшный шум. Женщина увидела, что ее собака стала между аллигатором и уточкой. Другие птицы кричали, что было сил.

Хотя аллигатор напал на собаку, она чудом выжила. Мисти и 3 ее дочери немедленно посадили Красавицу в фургон и повезли к ветеринару.

Сломанную ногу прооперировали и вставили туда металлический стержень. Сейчас Красавица уже начала бегать, но пока на 3 лапах. Все семья с нетерпением ждет возвращения своей хвостатой героини.



Красавица обожает уток / Скриншот с видео

А вот аллигатора хотят поймать. Этим занимается комиссия по охране рыб и дикой природы Флориды. Опасное пресмыкающееся видели на озере не впервые и оно может угрожать не только животным, но и людям.

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Кот прогнал слона

Недавно интересный инцидент произошел в Таиланде.

Во двор частного дома зашел слон и начал разрушать все вокруг.

Кот по кличке Симба бросился атаковать слона, потому что пушистик не любит, когда кто-то заходит на его территорию.

В конце концов, слон испугался и убежал.



Кот прогнал слона / Фото ViralPress