На прогулках его владельцев "достают" вопросами о том, не трудно ли удерживать поросенка в доме. Впрочем, они научились отшучиваться и даже завели тикток для своего любимца.

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В родословной Теда много породистых собак

Когда Деван Симен усыновила Теда, он был практически без волос. Впоследствии шерсть стала нарастать, но собака совсем не был похож на типичную. Тед всегда казался каким-то "другим". Сначала его хозяева думали, что это какая-то смесь китайской хохлатой собаки. Однако тест ДНК показал другое.

Оказалось, что он в основном чихуахуа и мини-пудель, с небольшим процентом ши-тцу и еще меньшим процентом многочисленных других породных групп. Впрочем, внешне он совсем не похож ни на одну из перечисленных пород.



Собачки Теда иногда называют оборотнем / Фото Деван Симен

Взгляд Теда очень уникальный, и он всегда привлекает внимание.

Когда люди встречаются с Тедом впервые, они никогда не знают, что с ним делать. Они всегда в восторге от него, и хотят знать, какой он породы. Все всегда замечают о том, какой он милый и насколько у него человеческие глаза!

– рассказывает его хозяйка Деван Симэн.

Недавно на прогулке мужчина остановился, чтобы поговорить с Деван и Тедом. Он гладил Теда и говорил о нем. Попутно он вспомнил, что его отец тоже когда-то имел свинью, но его отдали на ферму. Деван даже не стала переправлять незнакомца и объяснять, что это собака, а не поросенок.



У Теда есть места на коже, не покрытые шерстью / Фото Деван Симен

Девушка отмечает, что Теда часто путают со свиньей, оборотнем или опоссумом. По ее мнению, так происходит из-за необычного хвоста-бублика, что действительно напоминает поросячий.

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Его уникальный вид, безусловно, привлекает большое внимание – и это ему очень нравится. Тед очень любит внимание и благосклонно относится к посторонним людям.