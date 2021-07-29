Уход за полостью рта любимца: как снизить образование зубного камня и почистить зубы

29 июля 2021 , 10:47
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Источник:

Purina

Простые в использовании палочки DentaLife® помогут защитить здоровье полости рта и общее самочувствие собаки. Изготовленные Dentalife® так, что очищают даже зубы в труднодоступных местах. А еще – снижают вероятность формирования зубного камня у вашего любимца за 28 дней.

Простое применение – 1 палочка в день

  • 1 палочка в день – это то, что нужно для начала ухода за полостью рта вашей собаки. Это поможет очистить зубы животного при каждом использовании.
  • Вкусный рецепт – каждая палочка изготовлена с использованием полезных ингредиентов, без добавления искусственных ароматизаторов или красителей. 

 

Преимущества продукта Dentalife®

Доведенная эффективность

  • снижает формирование налета и зубного камня;
  • имеет естественный очистительный эффект.
  • чистит даже труднодоступные зубы.
Справка. Природный очистительный эффект обеспечивает уникальная ребристая форма и пористая текстура – эти факторы  работают вместе, чтобы очистить даже труднодоступные зубы!

Ингредиенты

  • не содержит искусственных красителей и сахара;
  • имеет низкую калорийность;
  • изготовлен с использованием натуральных ингредиентов;
  • содержит витамин D и кальций.
Обратите внимание! Научно доказано, что Dentalife® снижает формирование зубного камня у вашего любимца за 28 дней.


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Ассортимент подобран  зависимости от размера животного

Малые породы (7 – 12 килограммов)


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Средние породы (12 – 25 килограммов)


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Начните заботиться о зубах вашего любимца уже сейчас.

Как DentaLife® помогает защитить здоровье полости рта и общее самочувствие собак

  • Уменьшение накопления налета и зубного камня способствует защите от пародонтоза.
  • Если же болезнь не лечить, то это может повлиять не только на здоровье зубов, но и на общее самочувствие собаки.
  • Поскольку пародонтоз влияет на другие жизненно важные органы.

С помощью простого ежедневного ухода за полостью рта можно:

  • помочь улучшить здоровье собаки;
  • остановить развитие стоматологических проблем.

Уникальная форма и текстура для глубокого очищения

Purina® DentaLife® дает заметные результаты благодаря своему естественному очистном эффекта. Прежде всего сочетание текстуры, формы и размеров палочки позволяет чистить даже труднодоступные зубы, которые уязвимы к налету и зубного камня.

Важно.  Исследования доказали, что при ежедневном употреблении 1 палочки в течение 28 дней значительно снижается формирования зубного камня у собаки . А еще продукт способствует свежему дыханию и помогает поддерживать здоровье зубов и десен.
  • К 75% уменьшение формирования зубного камня на всех зубах.
  • К 81,1% уменьшение формирования на труднодоступных зубах.

Nestlé PURINA®, 2015, испытания на 16 собаках в течение 28 дней, на премолярах PM4 и молярах M1.


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Чтобы регулярно следить за здоровьем зубов и ротовой полости вашего любимца, достаточно одной палочки Purina® DentaLife® в день.

Это поможет очистить даже труднодоступные зубы собаки.

Больше о продукте, который поможет улучшить здоровье собаки и остановить развитие стоматологических проблем, читайте здесь.


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Автор: Діана Квасневська