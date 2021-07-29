Уход за полостью рта любимца: как снизить образование зубного камня и почистить зубы
Источник:Purina
Простые в использовании палочки DentaLife® помогут защитить здоровье полости рта и общее самочувствие собаки. Изготовленные Dentalife® так, что очищают даже зубы в труднодоступных местах. А еще – снижают вероятность формирования зубного камня у вашего любимца за 28 дней.
Простое применение – 1 палочка в день
- 1 палочка в день – это то, что нужно для начала ухода за полостью рта вашей собаки. Это поможет очистить зубы животного при каждом использовании.
- Вкусный рецепт – каждая палочка изготовлена с использованием полезных ингредиентов, без добавления искусственных ароматизаторов или красителей.
Преимущества продукта Dentalife®
Доведенная эффективность
- снижает формирование налета и зубного камня;
- имеет естественный очистительный эффект.
- чистит даже труднодоступные зубы.
Ингредиенты
- не содержит искусственных красителей и сахара;
- имеет низкую калорийность;
- изготовлен с использованием натуральных ингредиентов;
- содержит витамин D и кальций.
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Ассортимент подобран зависимости от размера животного
Малые породы (7 – 12 килограммов)
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Средние породы (12 – 25 килограммов)
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Начните заботиться о зубах вашего любимца уже сейчас.
Как DentaLife® помогает защитить здоровье полости рта и общее самочувствие собак
- Уменьшение накопления налета и зубного камня способствует защите от пародонтоза.
- Если же болезнь не лечить, то это может повлиять не только на здоровье зубов, но и на общее самочувствие собаки.
- Поскольку пародонтоз влияет на другие жизненно важные органы.
С помощью простого ежедневного ухода за полостью рта можно:
- помочь улучшить здоровье собаки;
- остановить развитие стоматологических проблем.
Уникальная форма и текстура для глубокого очищения
Purina® DentaLife® дает заметные результаты благодаря своему естественному очистном эффекта. Прежде всего сочетание текстуры, формы и размеров палочки позволяет чистить даже труднодоступные зубы, которые уязвимы к налету и зубного камня.
- К 75% уменьшение формирования зубного камня на всех зубах.
- К 81,1% уменьшение формирования на труднодоступных зубах.
Nestlé PURINA®, 2015, испытания на 16 собаках в течение 28 дней, на премолярах PM4 и молярах M1.
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Чтобы регулярно следить за здоровьем зубов и ротовой полости вашего любимца, достаточно одной палочки Purina® DentaLife® в день.
Это поможет очистить даже труднодоступные зубы собаки.
Больше о продукте, который поможет улучшить здоровье собаки и остановить развитие стоматологических проблем, читайте здесь.
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