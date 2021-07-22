Хвостатые хулиганы: подборка очень веселых видео о проделках собак и кошек

Иногда наши любимцы ведут себя так, что хочется отдать их на перевоспитание. Но даже несмотря на это мы все равно их любим и прощаем любые выходки.

Если ваш кот или пес также делают смешные вещи – обязательно снимите фото или видео этого процесса. Возможно, однажды ваш любимец станет звездой сети. А пока – предлагаем забавную и милую подборку видео с животными.

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Забавные собаки, которые умеют раздражать хозяев

Что только не делают эти хвостатые хулиганы: дразнят котов, залезают в пакеты с едой и прыгают выше головы. Вы точно улыбнетесь при просмотре этого видео. Эти кадры собрали почти 7 миллионов просмотров.

Хозяева плачут, а зрители смеются: как коты разрушают дом

3,5 миллиона людей посмотрели видео про этих хулиганов. Котики считают себя полноправными хозяевами в доме, а потому не стесняются разрушать все на своем пути.

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортиментавы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу.

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Хозяева дразнят собак, а собаки – хозяев

Еще одна подборка хвостатых хулиганов, которая собрала более миллиона просмотров. Отличное настроение после просмотра – гарантированно.