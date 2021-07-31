Лучшие комедианты: подборка очень смешных видео с хаски
Источник:24 канал
Хаски – серьезные собаки, которых вывели народы Сибири для перевозки грузов на большие расстояния. Но одновременно эти собаки бывают очень веселыми и вытворяют различные проделки.
Иногда хаски развлекаются без ущерба для окружающих. А иногда страдает весь дом и люди в нем. Эти собачки имеют огромное количество энергии, которую им нужно тратить.
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- Хвостатые актеры
Эти собачки даже на крышу залезут, чтобы подразнить своих хозяев. Видео насобирало 3,8 миллиона просмотров.
- Умеют достать любого
Видео этих хаски посмотрели почти 900 тысяч пользователей ютуба. Советуем и вам получить свою порцию позитива.Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.
- Драматические хаски из тиктока
Актерские способности и очень громкие голоса делают этих хаски непревзойденными. 920 тысяч просмотров и 6 минут сплошного позитива.