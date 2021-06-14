Дружба и романтика – это не только о людях: смешные и трогательные фото животных

Домашние животные нередко трогают своей искренностью и открытостью. Они дружат друг с другом, ухаживают, поддерживают в трудную минуту и подставляют мохнатую (или не очень) лапу.

Любовь и дружба – это действительно не только о людях. А если сомневаетесь, то смотрите фотодоказательства ниже.

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Трогательные и смешные фото животных

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