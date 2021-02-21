Индонезийский фотограф Уда Дэнни очень любит природу и с детства не боится пауков. В своем саду на острове Батам он фотографирует маленьких насекомых с каплями воды на головах.

Примерно минуту держатся на голове пауков такие импровизированные "шляпки". За это время Уда должен успеть сфотографировать своих мохнатых моделей.

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Мало у кого эти ползучие создания вызывают положительные эмоции, но смотря на эти забавные снимки, просто невозможно не умиляться.



Паук с сердечком в капле / Фото Uda Dennie



Радужная шляпа / Фото Uda Dennie



Капля делает паука ярче / Фото Uda Dennie

О фотографе Уда Дэнни

Уда начал фотографировать в 2010 году. Он увлекся этим искусством вслед за своими друзьями, которые делают это уже много лет. Страсть к макрофотографии у Дэнни зародилась, когда он увидел изображение в интернете. Тогда Уда решил для себя, что также должен сделать собственные фотографии.



Фотограф Уда Денни / Фото drscdn.500px

Благодаря настойчивости, пройдя через множество проб и ошибок, он достиг отличного мастерства.



Совсем крошечная шляпа / Фото Uda Dennie



Будто лепесток на голове / Фото Uda Dennie



Видимо, куда-то спешит / Фото Uda Dennie



Очень сосредоточенный взгляд / Фото Uda Dennie