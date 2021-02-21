Крошечные пауки, которые носят каплю воды как шляпу: забавные фото
Индонезийский фотограф Уда Дэнни очень любит природу и с детства не боится пауков. В своем саду на острове Батам он фотографирует маленьких насекомых с каплями воды на головах.
Источник:Uda Dennie
Примерно минуту держатся на голове пауков такие импровизированные "шляпки". За это время Уда должен успеть сфотографировать своих мохнатых моделей.
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Мало у кого эти ползучие создания вызывают положительные эмоции, но смотря на эти забавные снимки, просто невозможно не умиляться.
Паук с сердечком в капле / Фото Uda Dennie
Радужная шляпа / Фото Uda Dennie
Капля делает паука ярче / Фото Uda Dennie
О фотографе Уда Дэнни
Уда начал фотографировать в 2010 году. Он увлекся этим искусством вслед за своими друзьями, которые делают это уже много лет. Страсть к макрофотографии у Дэнни зародилась, когда он увидел изображение в интернете. Тогда Уда решил для себя, что также должен сделать собственные фотографии.
Фотограф Уда Денни / Фото drscdn.500px
Благодаря настойчивости, пройдя через множество проб и ошибок, он достиг отличного мастерства.
Совсем крошечная шляпа / Фото Uda Dennie
Будто лепесток на голове / Фото Uda Dennie
Видимо, куда-то спешит / Фото Uda Dennie
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