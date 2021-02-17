Идея для фотосессии с котом или собакой: непревзойденные фотографии животных в веночках
Сегодня в инстаграме существует интересный тренд – выкладывать фото своих домашних любимцев в веночках из цветов. Это выглядит удивительно стильно и мыло. Предлагаем отличные идеи для фотосессии с четвероногими.
Источник:24 канал
Вы также можете вдохновиться идеями и сфотографировать своих любимцев в веночках. Такой декор можно просто изготовить собственноручно, а фото станут отличным дополнением к вашей странице в инстаграме.
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Роскошный пушистик
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