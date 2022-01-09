Смелый малыш: как слоненок заставил автомобилиста уехать

В социальных сетях набирает популярность видео со слоненком в национальном парке Крюгера в Южной Африке. На нем кроха проявил особую смелость.

Согласно ролику, слоненок вышел прогуляться на дорогу. Однако на встречу ему двигался автомобиль.

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Смелое животное решило идти в наступление и вытеснить транспорт со своего пути. Сначала он медленно двигался на машину, поэтому водитель начал сдавать назад и останавливаться. Впоследствии слоненок перекрыл проезжую часть дороги и продолжил спокойно по ней прогуливаться.

"Мы весело проводили время в национальном парке Крюгера в Южной Африке, и в какой-то момент встретились с этой группой слонов. Одна машина успела проехать. Автомобиль перед нами тоже хотел проскочить, но это оказалось не так просто. Я достал свой телефон и начал записывать видео", – отметил случайный наблюдатель.

Когда машина двинулась вперед, слоненок решил, что авто должно поехать назад. Так оно и сделало. Смех моих детей я вставил дополнительным бонусом. Слонёнок хотел доказать свою точку зрения, и я так счастлив, что мои дети смогли наблюдать за этим,

– добавил в комментарии наблюдатель.

Смотрите видео: как слоненок "атаковал" авто

Как люди комментировали видео:

"Этот милый малыш думает, что он самый сильный. Тем временем мама стоит на заднем плане, игнорируя его".

"Он просто устал от этого движения!"

"Это что-то невероятное".

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Что известно о Национальном парке Крюгера

Это один из самых больших заповедников мира, площадь которого равна площади современного Израиля. Работники южноафриканских организаций по охране природы имели цель создать заповедник, на территории которого была бы запрещена охота на животных некоторых видов.

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