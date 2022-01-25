Случается крайне редко: в Кении родились уникальные слонята-близнецы
25 января 2022 , 21:06Читати новину українською
Источник:BBC
Редкое событие произошло в Кении – там родилась двойня слонят. В последний раз такое случалось в 2006 году.
Слоны-близнецы рождаются только в 1% случаев. Поэтому вокруг малышей возник такой ажиотаж.
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Рождение сразу двух слонят случается редко / Фото Kenya Kwetu / Courtesy
Новорожденных слонят заметили гиды сафари в заповеднике Самбуру. Представители природоохранной организации Save the Elephants рассказывают, что сейчас – критический период для малышей. У мамы может просто не хватить молока на обоих.
Близнецы, которых увидели в 2006 году, прожили недолго именно по этой причине.В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусен, но полезен.
Как выглядят слонята-близнецы: смотрите видео
Сколько длится беременность слонов
Африканские слоны имеют самый длинный период беременности из всех животных. Они вынашивают малышей почти 22 месяца. Самка может рожать детей каждые 4 года.