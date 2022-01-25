Случается крайне редко: в Кении родились уникальные слонята-близнецы

Редкое событие произошло в Кении – там родилась двойня слонят. В последний раз такое случалось в 2006 году.

Слоны-близнецы рождаются только в 1% случаев. Поэтому вокруг малышей возник такой ажиотаж.

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Рождение сразу двух слонят случается редко / Фото Kenya Kwetu / Courtesy

Новорожденных слонят заметили гиды сафари в заповеднике Самбуру. Представители природоохранной организации Save the Elephants рассказывают, что сейчас – критический период для малышей. У мамы может просто не хватить молока на обоих.

Близнецы, которых увидели в 2006 году, прожили недолго именно по этой причине.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусен, но полезен.

Как выглядят слонята-близнецы: смотрите видео