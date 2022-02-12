Словно наращенные: собака с длинными ресницами удивила соцсети

Когда люди видят собаку, которую зовут Волт, они удивляются и не могут отвести от нее взгляда. Все из-за уникальной внешней особенности четырехлапого.

Волт — собачка с самыми красивыми глазами, ведь имеет длинные ресницы, которые могут казаться наращенными. Однако хозяйка Хлоя Шоу уверяет, что они у него всегда такие были.

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Собаке сейчас всего 10 месяцев, однако с маленького возраста она живет в Хлое. Женщина работает грумером и она не смогла пройти мимо красивого щенка. "У Волта есть ресницы, за которые можно умереть. Они такие длинные и закрученные", – отметила Хлоя.

Смотрите фото: как выглядит Волт

Четвероногий любит ежедневно купаться и получать полноценное расчесывание, что отнимает у хозяйки много времени. Кроме того, каждые несколько недель собака имеет стрижку и обработку когтей. Такой ухоженный пес привлекает много внимания, но он быстро научился этим пользоваться.

"Он очень дерзкий и милый собака, которому нравится внимание, что он получает от людей во время наших прогулок", – сообщила Хлоя.

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По словам ветеринаров, собаке лучше укоротить ресницы. Ведь такая длина может привести к засорению глаз, а также помешает зрению. Однако хозяйка уверена, что ее тщательный уход поможет избежать этих проблем.

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