Волт — песик із найкрасивішими очима, адже має довжелезні вії, які можуть здаватися нарощеними. Проте господиня Хлоя Шоу запевняє, що вони в нього завжди такі були.

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Собаці зараз всього 10 місяців, проте з маленького віку він живе у Хлої. Жінка працює грумером й вона не змогла пройти повз красиве цуценя. "Волт має вії, за які можна померти. Вони такі довгі й закручені", – зазначила Хлоя.

Дивіться фото: як виглядає Волт

Чотирилапий полюбляє щодня купатися та отримувати повноцінне розчісування, що забирає в господині багато часу. Крім того, кожні декілька тижнів собака має стрижку та обробку кігтів. Такий доглянутий пес привертає багато уваги, але він швидко навчився цим користуватися.

"Він дуже зухвалий і милий пес, якому подобається увага, яку він отримує від людей під час наших прогулянок", – повідомила Хлоя.

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За словами ветеринарів, собаці краще вкоротити вії. Адже така довжина може призвести до засмічення очей, а також заважатиме зору. Проте господиня впевнена, що її ретельний догляд допоможе уникнути цих проблем.

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