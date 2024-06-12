Уникальные для Земли: на планете только одни животные зовут других по имени, подобно людям

Ученые обнаружили, что один вид животных на Земле общается подобно людям, называя своих сородичей по имени. Это проливает свет на разнообразные способы общения, которыми пользуются миллионы видов животных, живущих на Земле.

В своем революционном открытии ученые обнаружили, что слоны – единственные животные, которые используют имена, не требующие имитации. Предыдущие исследования показали, что дельфины и попугаи общаются, имитируя звуки своего вида.

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Слоны – единственные животные, которые называют друг друга по имени

В новом исследовании международная группа исследователей использовала алгоритм искусственного интеллекта для анализа криков двух африканских стад слонов саванны в Кении.

Слоны могут определить, предназначен ли им зов, просто услышав его. Интересно, что это работает даже если слон находится вне начального контекста,

– говорит автор исследования Майкл Пардо.

Результаты исследования не просто показали, что слоны используют определенные вокализации для отдельных особей, но и распознают и реагируют на призыв, адресованный им, игнорируя при этом другие сигналы, адресованные другим.

Как проводили исследования, и что они показали?

Ученые изучили вокальные сигналы слонов, записанные в Национальном заповеднике и Национальном парке Самбуру в Кении с 1986 по 2022 год. Используя алгоритм машинного обучения, команда успешно идентифицировала 469 различных сигналов, причем 101 слон излучал сигналы, а 117 слонов принимали их.

Слоны издают разнообразные звуки, начиная от громких трубных призывов и заканчивая почти незаметным грохотом, который вне пределов человеческого слуха. Интересно, исследователи обнаружили, что слоны не всегда используют имена при общении друг с другом. Однако, когда имена используются, это, как правило, происходит на больших расстояниях и когда старшие слоны обращаются к младшим. Это натолкнуло ученых на предположение, что способность распознавать имена и реагировать на них может быть навыком, который развивается у слонов годами.



Слоны являются первыми животными, отличными от человека, которые используют имена между собой / Фото Unsplash

Так, самым распространенным позывом среди слонов является "гармонично насыщенный низкочастотный звук". Исследование показало, что слоны положительно и энергично реагировали, когда воспроизводилась запись друга или члена семьи, который выкрикивал их имя. Однако, слоны проявляли гораздо меньше энтузиазма, когда их звали собственные родственники.

Ученые пришли к выводу, что слоны не просто имитировали зов предполагаемого получателя, а действительно звали его по имени. В результате слоны и люди – единственные известные животные, которые придумывают друг другу имена, а не просто копируют звук получателя.

К слову, несмотря на все различия, у слонов и людей на самом деле много общего, в частности расширенные семьи, социальная жизнь, высокоразвитый мозг и теперь, предположительно, способность к "обзыванию" сородичей. Интересно, что они даже используют весьма интересное приветствие с друзьями – потеют и писают от счастья при встрече.