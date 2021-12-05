Слоненок заводит новых друзей: милое видео, как животное играет с собачкой

Таиландский слоненок по имени Пье Май, похоже, очень общительный. Малыш радостно заводит новых друзей – на этот раз слоненок увиделся с собакой, прогуливавшейся поблизости.

Однолетний слоненок находится в активном поиске друзей – животное готово играть со всеми. Песик, с которым познакомился малыш, поддержал развлечение слоненка – на видео заметно, как собака играет в "догонялки" с Пье Май.

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Малыш живет в природном парке слонов в таиландском Чиангмае.

Слоненок играет с собакой: смотрите забавное видео

Что известно о парке? В Чиангмайском парке природоохранники присматривают за индийскими слонами, находящимися под угрозой исчезновения. Люди следят за здоровьем слонов и публикуют новости об их жизни. Парк располагает фондом, средства из которого направлены на защиту и лечение слонов, которые пострадали или не могут выжить в дикой природе.

Парк присматривает за дикими слонами / Фото Чиангмайского природного парка

День рождения слоненка

Маленький слоненок, игравший с песиком, недавно отпраздновал свой первый день рождения. Животное родилось 22 ноября 2020 года.

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или проказами. Еще большее удовольствие – наблюдать за собственными домашними питомцами, о которых заботиться легко с Purina®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Следовательно, хорошие фото и видео вам гарантированы.

В честь Пье Май природный парк выпустил короткий ролик, посвященный беззаботной жизни слоненка.

Слоненок празднует День рождения: смотрите видео