Слоненок катался по мокрым склонам гор Китая: забавное видео

Слоненок решил прокатиться с мокрого склона в тропическом лесу. Соответствующее видео с игрой малыша собрало более миллиона просмотров.

Ролик сняли в Долине диких слонов в Национальном парке в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе, Китай.

Интересно Кролики против людей: кто вышел победителем в конкурсе по поеданию салатов – забавное видео

Слоненок, которого назвали Ишуан, использовал мокрую землю на склонах тропического леса, чтобы съехать, как на горке.

Смотрите видео: как слоненок катался по склонам гор Китая

Что известно о слоненке

Известно, что Ишуан – это пятый слон, который родился в питомнике парка в долине площадью почти 365 гектаров. Слоненок имеет всего 3 года, поэтому работников не удивил такой поступок малыша.

В 1992 году Китай принял закон о защите диких слонов, чтобы всячески бороться как с их незаконной торговлей, так и с охотой на этих величественных созданий.

Важно Самая старая аквариумная рыба мира живет в США: сколько ей лет

Представитель парка рассказал, что слоны обычно живут от 60 до 70 лет, поэтому сейчас молодой Ишуан больше похож на непослушного дошкольника.

В Виннице живет умный пеликан Патрик: смотрите видео