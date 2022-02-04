Рейна Хуан – 27-летняя американка, которая профессионально ест еду в огромных количествах и участвует в соревнованиях по поеданию вкусностей. На этот раз конкуренцию ей составила девятикилограммовая крольчиха, по имени Хани Мега Зайка.

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Однако в конкурсе по поеданию салата на скорость Хани так и не притронулась к еде – животное замерло перед гигантской тарелкой с листьями и не съело ни одного листочка. Поэтому на замену Хане пришла другая крольчиха, однако и она также не съела вообще ничего. Таким образом победу одержала Рейна – за десять минут она проглотила более полутора килограмма салата.

Луи Мозес, который разводит гигантских фламандских кроликов, не был удивлен результатом. Он рассказал, что кролики не едят все сразу.

Кролики не похожи на собак, которые быстро все съедают. Они распределяют пищу равномерно на целый день. Они едят приличное количество, но в течение определенного промежутка времени,

– сказал владелец кролика.

После конкурса Рейна Хуан, которая в повседневной жизни нечасто лакомится салатами, заявила, что это было больше похоже на вызов самой себе. Ведь когда девушка участвует в конкурсах и испытаниях, она не слишком обращает внимание на то, что делают ее конкуренты.