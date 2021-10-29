Слон узнал ветеринара, который 12 лет назад спас ему жизнь: фото встречи

Ветеринар Паттарапол Манион пробирался через густые заросли заповедника в джунглях Таиланда, когда вдруг услышал тихий крик слона. Мужчина сразу узнал кто это, ведь 12 лет назад лечил его владельца по прозвищу Плай Танг.

Каждое животное имеет собственный звук, хотя обычному человеку может показаться, что все они одинаковы. Именно поэтому ветеринар Паттарапол Манион сразу узнал бывшего пациента.

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Когда мужчина наконец-то увидел перед собой слона, то поманил его к себе. Животное сделало несколько шагов навстречу, а затем протянуло к ветеринару свой хобот. По словам Паттарапола, Плай Танг его узнал.



Встреча слона и ветеринара / Фото Dr. Pattarapol Maneeon

Как произошло знакомство ветеринара и слона

Впервые Паттарапол увидел Плай Танга в 2009 году. Тогда слона в тяжелом состоянии обнаружили в лесах Районга. Животному поставили диагноз трипаносомоз или "сонная болезнь". Она возникает из-за паразитов вида Trypanosoma brucei, которых переносит муха цеце.

Кроме того, слоненок страдал от целого ряда болезненных симптомов – лихорадки, дефицита железа, конъюнктивита, отека лица, живота, шеи и скованности движений.

Плай Танг вел себя очень агрессивно. Он был слаб и не мог противостоять другим слонам. Лечение было долгим, но за это время мы смогли узнать, с каким умным животным имеем дело,

– вспомнил Паттарапол Манион.

Затем слона перевезли в заповедник Департамента лесного хозяйства в провинции Лампанг, где за ним продолжили присматривать. После удачного лечения Плай Танга выпустили на свободу.

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Через 12 лет слон не забыл ветеринара, спасшего ему жизнь. "Удивительный и очень личный момент... Именно ради таких минут я выбрал эту профессию", — добавил Манион.

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