Слон и смотритель в заповеднике стали лучшими друзьями: щемящие фото из Африки
Источник:Mirror
Слон по кличке Махауси и смотритель заповедника дикой природы стали настоящими друзьями. Невероятные фото с ними стали вирусными в сети.
Трогательная история произошла в Зимбабве. Махавуси был еще слоненком, когда его хотели продать в зоопарк.
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Слоны никого не забывают
Смотритель и слон / Фото Sam Turley / Caters News
К счастью, животное удалось спасти. Слон попал в заповедник дикой природы, где его вырастили.
Махавуси был таким маленьким, что его пришлось кормить из бутылочки. Это делал смотритель Марупия Чивханга. Вероятно, это и заложило фундамент крепкой дружбы между мужчиной и слоном.
Марупия вырастил животное с детства / Фото Sam Turley / Caters News
Махавуси и Марупия стали замечательными приятелями, и с годами эта связь становится все крепче.
Есть поверье, что слоны все помнят и ничего не забывают. Глядя на смотрителя и Махавуси – можно поверить, что это правда.
Гигант обожает "своего" человека / Фото Sam Turley / Caters News
Не виделись месяц
Марупия недавно вернулся из отпуска. Мужчина не видел своего гигантского "любимца" целый месяц. Слон почти не отходит от своего наставника – так соскучился.
Слон очень обрадовался, когда смотритель вернулся из отпуска / Sam Turley / Caters News
Моменты невероятного общения между гигантским слоном и человеком запечатлел фотограф Sam Turley.
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