Хозяйка сообщила, что ее любимец Блинкин – слепой. Кроме того, с ним живет собака Джей-Ди и 2 котенка – Рикет и Либерти.
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Преимущественно утром Блинкин заходит в душевую кабину и мяуканьем "вызывает" Мелиссу, чтобы она включила воду. Слепой кот понимает, где нужное ему помещение благодаря текстуре пола. Котик становится прямо под воду и пытается поймать капли.
Известно, что Блинкин принимает душ ежедневно и длится это довольно долгий промежуток времени. По мнению Мелиссы, его привлекает не столько само купание, сколько звук льющейся воды.
Собака Джей-Ди не разделяет увлечений Блинкина и с изумлением наблюдает за ним, соблюдая дистанцию. А Рикет наоборот ждет друга рядом.
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Мелисса призналась, что взяла его, надеясь, что он будет беспокоиться о слепом коте. В результате так и произошло, ведь Рикет стал верным другом и помощником Блинкина. Например, после душа он помогает слизать капельки воды.
Смотрите видео, как кот любит воду: