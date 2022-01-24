Коул Кларк вспомнила, что очень удивилась, увидев прицепленную записку к ошейнику Тулы. "У этой кошки есть дом? Она всегда у "Toby Carvery" (в ресторане – 24 канал)", – написал неизвестный.

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Впоследствии выяснилось, что кошка вела двойную жизнь: жила с Коул и ходила выпрашивать еду в ресторан.



Часть записки / Фото инстаграм

Хозяйка отметила, что она не очень удивилась этому открытию. Ведь ее кошка уйдет куда угодно, чтобы только там была еда.

Смотрите фото Тулы из инстаграм:

Женщина решила посетить заведение Toby Carvery и узнать о приключениях любимицы. Персонал был рад, что Тула на самом деле имеет дом. Многие месяцы они считали, что подкармливают уличную кошку. Даже пытались ее поймать, но четырехлапая хватала креветки и убегала.

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Кроме того, отметили, что в большинстве случаев Тула приходила на завтрак и обед, но иногда заглядывала и на ужин. Хоть дома кошку также ждала вкусная еда.

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