Недавние глобальные экологические изменения привели к значительному увеличению популяции скунсов, что совпало со вспышкой опасного вируса среди этих животных. Сообщается, что ослабленные, но непуганые скунсы начали нападать на крупный рогатый скот в угрожающих количествах, что вызывает беспокойство среди фермеров и владельцев скота.

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Скунсы теперь несут угрозу для людей и животных

В этом году государственные служащие здравоохранения подтвердили 32 случая бешенства, что значительно больше, чем 20 случаев, зарегистрированных за аналогичный период прошлого года.

Этой весной сообщается о тревожном росте количества бешеных скунсов, а также о случаях заражения животных и домашнего скота. Обычно в штате наблюдается от 3 до 5 случаев бешеных скунсов в год, однако в этом году было зафиксировано уже 12 случаев, что вызывает беспокойство среди работников здравоохранения и местных общин.

Значительно увеличилось и количество бешеного крупного рогатого скота: в этом году зарегистрировано 6 случаев, тогда как за последнее десятилетие в среднем регистрировался 1 случай в год. Этот рост связывают именно со скунсами, которые в зараженном состоянии становятся агрессивными и бесстрашными, кусая больших животных, например домашний скот,

– говорится в сообщении.

Вирус бешенства, который поражает нервную систему млекопитающих, передается преимущественно через слюну инфицированных животных, часто через укусы. В этом году органы здравоохранения штата Миннесота рекомендовали сделать прививки 24 лицам, которые контактировали с бешеными животными. Бешенство – это тяжелое заболевание, которое может привести к смерти, если его не лечить, что подчеркивает важность своевременного медицинского вмешательства.

Любопытный и наивный рогатый скот часто подвергается укусам зараженных скунсов. Все случаи заражения скота в округах Рок, Пайпстоун и Стернс в этом году произошли в районах, где наблюдались или были известны случаи появления больных скунсов. Считается, что мягкая зима способствовала увеличению их количества. Теплые условия способствовали активности скунсов, что позволило им шире распространять вирус.



Скунсы теперь несут угрозу для людей и животных / Фото Unsplash

Медики советуют людям избегать скунсов, особенно тех, что появляются в светлое время суток. Такое необычное поведение может свидетельствовать о повышенном риске заражения бешенством.

Чиновники призывают владельцев домашних животных уделить первоочередное внимание вакцинации своих любимцев, чтобы ограничить потенциальное распространение бешенства. Хотя крупный рогатый скот обычно не получает прививок от вируса, нынешние условия могут потребовать специальных мер, особенно в регионах с повышенной популяцией скунсов.