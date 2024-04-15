Сколько живут коты: что влияет на продолжительность их жизни

Домашние животные уже давно стали неотъемлемыми членами семей, которые приносят радость и любовь в жизнь своих хозяев. Поэтому неудивительно, что каждый хочет, чтобы пушистик был рядом как можно дольше.

Для этого владельцы домашних животных демонстрируют готовность вкладывать больше средств в обеспечение своих любимцев качественным питанием и необходимым уходом, таким как регулярные ветеринарные осмотры. Это все влияет на продолжительность жизни кошек.

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Pets24 выяснил, сколько живут коты и кошки. Также ниже в материале сможете узнать что еще влияет на продолжительность жизни наших домашних любимцев.

Сколько живут коты?

Домашние коты имеют значительно большую продолжительность жизни по сравнению с их уличными собратьями. В то время как дикие коты обычно живут всего 5 – 7 лет, средняя продолжительность жизни домашних котов достигает 14 лет.

Очень сложно вычислить точно, сколько лет живут конкретные коты – домашний любимец может прожить от 8 до 25 лет. Продолжительность совместных моментов, как радостных, так и грустных, в конце концов, зависит от того, кто и как ухаживает за животным.

Котики, которые живут преимущественно в квартирах, имеют значительно большую продолжительность жизни – в среднем 16 лет, но были случаи, когда коты доживали до 20 лет и более. Важно отметить, что в 20 лет кошка находится в так называемой "седой старости", что эквивалентно достижению человеком 100-летнего возраста.

Можно составить примерный рейтинг, в котором будет понятно, до сколько живут коты той или иной породы:

британцы – до 15 лет,

персы часто доживают до 20 лет,

сиамские – долгожители, могут жить более 20 лет.

Но следует снова напомнить, что ответ на вопрос "сколько лет живут коты?" всегда индивидуален: часто беспородные пушистые питомцы радуют дольше, чем их породистые собратья.

Сколько живут коты и от чего это зависит / Фото Unsplash

Что влияет на продолжительность жизни кошек?

Существует множество различных причин, влияющих на продолжительность жизни домашнего любимца. Для начала нужно обратить внимание на породу кота.

Нередко люди думают, что породистые коты живут дольше, но это ошибочно. Часто дворовые коты, прирученные доброхотами, могут прожить намного дольше. Дело в том, что при неправильной селекции могут развиваться различные заболевания, в том числе и наследственные.

Итак, к наиболее весомым причинам, влияющих на продолжительность жизни домашнего кота, следует отнести следующие:

Питание – качественные продукты позволяют укрепить организм полезными микроэлементами - витаминами, минералами и тому подобное.

– качественные продукты позволяют укрепить организм полезными микроэлементами - витаминами, минералами и тому подобное. Лечение – прививки, стерилизации и кастрация, обработка против паразитов и прочее - это именно те услуги, которые позволяют лучше позаботиться о состоянии домашнего любимца.

– прививки, стерилизации и кастрация, обработка против паразитов и прочее - это именно те услуги, которые позволяют лучше позаботиться о состоянии домашнего любимца. Стресс – коты очень остро реагируют на любой стресс, это может быть переезд или появление нового домашнего любимца, в такие периоды четвероногий друг требует особого внимания от хозяина.

– коты очень остро реагируют на любой стресс, это может быть переезд или появление нового домашнего любимца, в такие периоды четвероногий друг требует особого внимания от хозяина. Генетическая наследственность – с этим хозяин ничего не может сделать, просто регулярно посещайте ветеринара, чтобы выявлять проблемы на начальных этапах.

– с этим хозяин ничего не может сделать, просто регулярно посещайте ветеринара, чтобы выявлять проблемы на начальных этапах. Условия жизни – как уже было указано, домашние коты живут намного дольше уличных.

– как уже было указано, домашние коты живут намного дольше уличных. Снижение активности – с наступлением определенного возраста коты становятся менее игривыми и активными, здесь требуется внимание от хозяина, который будет тратить время на любимца, другим выходом из ситуации станет появление маленького котенка дома, что сможет стать товарищем для игр.

Главное – это любовь и забота. Счастливые коты и кошки живут намного дольше. Если вы завели питомца, то вам нужно постоянно о нем заботиться, водить к ветеринару, иначе он просто захиреет и будет все время тосковать, что точно не добавит ему лет жизни.