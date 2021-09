Алехандро Прието со своей работой "Заблокированный" завоевал титул "Фотограф года". Мужчина получил главный приз в размере 5 тысяч фунтов стерлингов и престижный титул. Кроме этого, кадр имеет золотую награду в категории "Птицы в окружающей среде".

"Изображение Прието сразу привлекло внимание судей. Это не типичная фотография птиц, а сильная история, которая стоит за этим изображением", — отметил директор конкурса Уилл Николлс.



"Заблокированный" / Фото The Bird Photographer of the Year 2021

Другие победители

"Готова к нападению и пристально смотрит – это большая серая сова зафиксировала свой проницательный взгляд на грызуне в шведском лесу", — сообщил фотограф Йонас Класон, получивший бронзовую награду в категории "Лучший портрет".



Бронза – "Лучший портрет" / Фото The Bird Photographer of the Year 2021

Серебряную медаль за "Лучший портрет" получил кадр китайского фотографа Маофэна Шена под названием "Пой от души". "Это счастье быть свидетелем прихода этих прекрасных птиц и иметь честь задокументировать их поведение при гнездовании", — отметил Шен.

Кадр от Маофэна Шена / Фото The Bird Photographer of the Year 2021

Возглавляет список в категории "Поведение птиц" снимок под названием "Цветочная ванна". Ее снял фотограф Мусам Рей.

"Как правило, эти цветы направлены к земле, но в некоторых декоративных видах внешние лепестки открываются, как чашки, удерживая воду от дождя или росы. Поздно вечером внезапно прибыла самка багровой солнечной птицы, и начала потягивать нектар. Ее жажда успокоилась, и тогда она начала купаться в воде, что сохранялась в этом лепестке", — прокомментировал Мусам Рей.

Смотрите фото, которые также получили награды в конкурсе:

Что известно о "The Bird Photographer of the Year"

Конкурс демонстрирует красоту пернатых друзей и длится с 2016 года. В нем есть 8 различных категорий:

лучший портрет;

птицы в окружающей среде;

внимание к деталям;

поведение птиц;

птицы в полете;

черно-белые;

городские птицы;

творческие образы.

Охрана природы лежит в основе конкурса, который в 2021 году пожертвовал более 8 тысяч фунтов стерлингов компании "Птицы на краю" – благотворительной организации, что поддерживает глобальный проект сохранения птиц.