На Шри-Ланке в приюте Пиннавела родились слоны-близнецы. Для этой территории это редкое событие, ведь в последний раз сразу два слоненка появлялись на свет в 1941 году.

Самка, которую назвали Суранги и имеет 25 лет, родила двух малышей мужского пола. На видео из местных телеканалов видно, как детеныши стоят у ног своей матери и поедают траву.

Важно 6 способов защитить домашних любимцев от блох: плюсы и минусы

"И новорожденные, и мать чувствуют себя хорошо. Младенцы относительно маленькие, но здоровые", — сообщила руководитель приюта Ренука Бандаранаике.

Что известно о приюте Пиннавела

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

Это одна из крупнейших туристических достопримечательностей Шри-Ланки. Приют был основан в 1975 году для ухода за дикими слонами, которых нужно было спасать или лечить от травм.

Читайте также На Бали голодные обезьяны нападают на села: что спровоцировало такое поведение животных

Смотрите видео: как выглядят слонята-близнецы: