Шипел и "ругался": сеть рассмешил кот, который не хотел вычесываться
Источник:тикток damselindisarray
В социальных сетях активно распространялось видео, на котором вычесывали кота. В тикток ролик собрал более 8 миллионов просмотров.
Пользователей социальных сетей развеселила реакция кота, когда он увидел кусочки своей шерсти.
Интересно Эксклюзивные подарки для котиков: какой новинкой можно порадовать любимца
Сначала домашний любимец спокойно лежал на коробке. Это помогло хозяевам сделать такую нужную пушистому процедуру – вычесывание. Когда на щетке накопилось большое количество шерсти, она упала рядом с котом.
Смотрите видео: как кот отреагировал на вычесывание
Реакция кота на увиденное развеселила сеть, ведь четырехлапый начал "ссориться" и шипеть на хозяев. Впоследствии он гневно спрыгнул с коробки на пол и, вероятно, пошел к хозяину.
Читайте также Котята внимательно смотрели мультсериал "Том и Джерри": забавное видеоДля того, чтобы кот был здоровым и счастливым, он требует сбалансированного питания. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь.