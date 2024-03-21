Уже не выдерживают страданий: шимпанзе в зоопарке массово выдирают на голове волосы - печальные фото

В зоопарке на севере Германии жуткие снимки облысевших шимпанзе вызвали дискуссию о психическом состоянии животных в неволе. В Магдебургском зоопарке некоторые 130-килограммовые приматы подверглись полной потере волос, а у некоторых лоскуты меха свисают со спин.

Эксперты утверждают, что такое поведение обезьян - это признак тяжелого психологического расстройства и свидетельствует о значительных и длительных страданиях.

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Шимпанзе в зоопарке массово выдирают себе волосы

Рядом с вольером висит табличка, на которой указано, что устрашающий вид шимпанзе связан с чрезмерным уходом за собой, что является обычным поведением для этого вида животных. Однако, похоже, что этот уход дошел до экстремального уровня.

Некоторые 130-килограммовые приматы почти полностью потеряли шерсть / Фото Bild

Эксперты зоозащитной организации PETA утверждают, что поведение обезьян свидетельствует о тяжелом психологическом стрессовом расстройстве, что указывает на то, что они подверглись значительным и длительным страданиям.

У некоторых из них были заметны залысины на голове, груди и задней части плеч, а есть и те, у кого вообще не осталось шерсти. Кроме того, сотрудники зверинца заметили, что некоторые шимпанзе поедают собственные экскременты,

- говорится в заявлении PETA.

Специалисты говорят, что животные сталкиваются со страхом, скукой и разочарованием из-за жизни в неволе. Ситуация, вероятно, ухудшилась, когда их переместили с открытой территории в вольер после массовой попытки побега.

Специалисты говорят, что животные испытывают страх, скуку и разочарование из-за неволи / Фото Bild

Кстати, недавно зоопарк потратил 1,6 миллиона фунтов на строительство новой площадки для шимпанзе – его открытие запланировано на конец 2024 года.

При этом активисты предостерегают, что пока животных не переселят в естественную среду, эту проблему решить не удастся.