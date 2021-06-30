Щенок никак не хотел просыпаться: смешное видео сделает ваш день прекрасным
30 июня 2021 , 08:06Читати новину українською
Источник:ютуб-канал ViralHog
Маленький лабрадор на этом видео очень похож на всех, кому довелось проснуться и идти на работу. Этот песик категорически отказывается открывать глазки.
Забавный лабрадорчик спокойно спит в постели на подушке. Он даже укрылся одеялом и совсем не хочет просыпаться.
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Владелец животного начинает его будить, но это не дает никакого результата. Щенка берут на руки, а он все равно похож на куклу – расслаблен и с закрытыми глазами.
В конце концов, владелец передумал будить малыша, положил его на кровать и укрыл одеялом снова.
Посмотрите смешное видео про маленького лабрадора
Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.
Зрители так комментируют смешное видео:
- "У него был тяжелый день, пусть спит".
- "Похоже, что щенок остался без костей и превратился в тряпичную куклу".
- "Просыпайся, пора в школу".
- "Он смотрел аниме целую ночь".
- "Это я утром в понедельник".