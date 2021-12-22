Шерсть с розовым оттенком и голубые глаза: фото мопса, покорившего соцсети

В социальных сетях 3-летний мопс, которого назвали Милкшейк, имеет большое количество поклонников. Все из-за своей необычной внешности.

Милкшейк не похож на других мопсов, ведь имеет шерсть с розовым оттенком и ярко-голубые глаза. Мария Де Дозса увидела собаку в возрасте 6 недель и не смогла ее не забрать.

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"Я взяла ее на руки, а она лизнула меня в нос. С этого момента я знала, что мы созданы друг для друга", – вспомнила Мария Де Дозса.

Смотрите фото Милкшейк из инстаграм:

Хозяйка завела для четырехлапой страницу в социальной сети инстаграм, ведь Милкшейк очень любил внимание. На страницу мопса подписалось более 110 тысяч пользователей. Собаку узнают во время прогулок с хозяйкой, а также она посещает различные мероприятия.

Смотрите видео с уникальным мопсом:

Причина необычной окраски мопса

Цвет Милкшейк связан с лейкизмом – это генетическая мутация, которая приводит к тому, что волосяной покров становится белым, а кожа под ним розовой. Причиной этого является отсутствие в нем клеток-меланоцитов.

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