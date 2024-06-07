С головой питона и телом рыбы: странное существо дышит воздухом и ползает по асфальту – шокирующие фото

В мире, кишащем миллионами разнообразных видов животных, некоторые из них отличаются своими особыми характеристиками. От существ, обитающих в глубинах океана, до тех, что бродят по суше, и даже тех, что напоминают персонажей художественной литературы, Земля является сокровищницей уникальных форм жизни.

Однако есть виды, которые, кажется, все еще выясняют свою идентичность среди этого огромного биоразнообразия. Например, в Миссури (США) местные жители обнаружили уже четвертую по счету странную рыбу, которая предпочитает двигаться по суше и умеет дышать на поверхности.

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Как выглядит северный змееголов – с головой рептилии и телом рыбы

Речь идет о змееголовую рыбу, которая выглядит как змея, но технически является рыбой. Представители этого вида умеют дышать воздухом и скользить, как рептилии, а потому их можно встретить на суше.

По словам Департамента охраны природы Миссури, это четвертый раз, когда местные жители обнаруживают странную рыбу возле водосбора озера Ваппапелло.



Змееголовые могут жить несколько дней на суше / Фото iNaturalist

Северная змееголовая рыба (Channa argus) имеет длинное тело и змеевидную голову, покрытую чешуей с рисунком, как у питона. Представители этого вида способны достигать длиной до 1 метра и на самом деле являются грозными хищниками, которые поглощают все на своем пути.

Змееголовые рыбы в основном питаются другой рыбой, ракообразными, лягушками, мелкими рептилиями, а порой даже мелкими птицами и млекопитающими,

– говорят исследователи.

В отличие от большинства рыб, змееголовые рыбы могут проводить время не только в воде, но также и на суше – они умеют дышать воздухом, что очень удобно для жизни в воде с низким содержанием кислорода. Рыбы также способны выжить на суше в течение нескольких дней, если им удастся оставаться влажными. Интересно, что они также способны скользить по поверхности, чтобы вернуться в воду.

Что еще следует знать?

Этот вид не является аборигенным для США, на самом деле змееголовые рыбы были завезены из Азии, а потому представляют угрозу для местных видов, с которыми конкурируют за ресурсы. По словам исследователей, четвертого представителя этого вида было найдено в Миссури в конце мая текущего года, а всего здесь заметили уже четырех рыб – первая появилась в 2019 году.



Channa argus / Фото BioLib

Интересно, что местные власти просят рыбаков не отпускать рыбу обратно в реку - поскольку змееголовые рыбы являются инвазивным и весьма опасным видом. Сотрудники местного Департамента по охране природы просят убить змееголова, отрубив ему голову, выпотрошив или поместив в пластиковый пакет.

Предполагают, что этот инвазивный вид впервые появился в Штатах после аварии на коммерческой рыбной ферме в Арканзасе в 2008 году, с тех пор змееголовые рыбы попали в местные реки, а затем поплыли на север.

Напомним, американский рыбак Арт Уэстон поймал 91-килограммовое доисторическое существо на озере Сэм Рейберн в Восточном Техасе. Было идентифицировано, что это аллигаторная черепаха.