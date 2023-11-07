В вирусном видео померанский шпиц Фугута привлек внимание пользователей сети из-за своего неухоженного вида. Спутанный белоснежный мех на голове собаки невероятно похож на культовый парик известного композитора. Поверьте, это видео сделает настроение на весь день!

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Сеть рассмешил шпиц, похожий на Моцарта

Шпицу Фугу, как сокращенно называют его хозяева, чуть больше года, он из Японии и даже имеет страницу в Instagram, где регулярно появляются публикации с ним и еще одним любимцем — чихуахуа Тарао.

Стоит отметить, что страница собачек пользуется популярностью, ведь за ними наблюдают 77 000 подписчиков.

Впрочем, одно из видео привлекло особое внимание. Пользователи массово поделились им, сделав кадры вирусными. Все из-за невероятного сходства Фугу с Моцартом.

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Комментаторы успели сравнить пса с другими композиторами: Иоганном Себастьяном Бахом, Людвигом ван Бетховеном и даже с королевой Елизаветой. Некоторые из них пишет:

"Вижу сходство с Моцартом, но вижу и 85-летнюю женщину, которая собирается в церковь" ;

"Это не собака. Это джентльменский парик 18-го века" ;

"Он просто сидит там и занимается своими моцартскими делами" ;

"Кажется, он намерен представить самую крутую симфонию 2023 года";

"Придает больше атмосферы барховен".

Спаниель смело выдержал непогоду и рассмешил сеть

В Шотландии во время шторма Бабет Юэн Дафф снял на видео своего спаниеля Майло, который стойко сражался с сильным ветром на прогулке. И зрители посмеялись, глядя на то, как животное терпело порывы воздуха, дувшие ему прямо в мордочку – от ветра его даже раздувало в разные стороны.

Всем озабоченным Юэн объяснил, что он с двумя своими спаниелями гулял в дюнах, где было безопасно. Кроме того, у хозяина не было выбора, ведь его активные воспитанники с ума сошли бы без прогулок и физических упражнений.